Donna scivola in montagna e muore precipitando per 100 metri in un canalone | la tragedia in Alto Adige
Una donna, 42enne di Bressanone, stava facendo una gita assieme ad un'altra persona nella zona di Valles, in Alto Adige, quando è scivolata ed è precipitata per 100 metri in un canalone. Purtroppo è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
