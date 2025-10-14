Donna picchiata e carbonizzata | imputato beve sostanza tossica rinviato il suo esame

BRINDISI – Ha dichiarato di aver bevuto un piccolo quantitativo di sostanza tossica. Il 41enne Alberto Villani non era in grado di sostenere l'esame previsto stamattina (martedì 14 ottobre), nell'ambito del processo in cui è imputato per i reati di omicidio e incendio doloso. L'uomo, difeso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

