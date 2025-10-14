Donna legata e abbandonata a Brescia il 42enne arrestato | Abbiamo consumato droghe poi c'è stato un litigio

È stato interrogato ieri, 13 ottobre, il 42enne arrestato insieme a un 31enne con le accuse di aver sequestrato, torturato e violentato una 47enne lo scorso settembre a Gavardo (Brescia). L'uomo ha negato di aver abusato di lei, ma avrebbe raccontato che i tre avevano consumato droghe. "C'è stato un litigio e la situazione è degenerata", ha spiegato il suo avvocato Francesco Corbetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

