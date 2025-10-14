Donna investita mentre era alla guida del suo monopattino | traffico in tilt nei pressi della stazione
Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura per una donna di colore che pochi minuti fa sarebbe stata investita nei pressi della stazione centrale di Benevento mentre era alla guida del suo monopattino. Sul posto per prestare le prime cure alla malcapitata i sanitari del 118. Traffico in tilt nella zona. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
