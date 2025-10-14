Donna di 57 anni cade in casa salvata dai vigili del fuoco con automezzo speciale

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi in via Alonzo e Consoli, a Catania, per soccorrere una donna di 57 anni rimasta ferita a seguito di una caduta all’interno della propria abitazione.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, con il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

