Donna di 57 anni cade in casa salvata dai vigili del fuoco con automezzo speciale

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi in via Alonzo e Consoli, a Catania, per soccorrere una donna di 57 anni rimasta ferita a seguito di una caduta all’interno della propria abitazione.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, con il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

