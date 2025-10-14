Don Italo Calabrò istituito un premio in sua memoria nel centenario della nascita
In occasione del centenario della nascita di don Italo Calabrò, la Città metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il comune di Reggio Calabria, la diocesi di Reggio-Bova, l’associazione Piccola Opera Papa Giovanni e il centro comunitario Agape, ha istituito un premio in sua memoria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
