Dombrovskis | preoccupati come Usa su stretta Cina a export terre rare

Roma, 14 ott. (askanews) – La Commissione europea “condivide le preoccupazioni degli Stati Uniti” per le restrizioni alle esportazioni di terre rare annunciate dalla Cina, e in generale per i controlli supplementari che vuole imporre sulle catene di approvvigionamenti e il tema sarà discusso al G7 delle Finanze questa settimana a Washington, durante le assemblee di Fmi e Banca Mondiale. Lo ha riferito il commissario europeo all’economia, Valdis Dombrovskis durante un evento all’American Enterprise Institute. “Sulle tensioni tra Usa e Cina dobbiamo vedere come sfoceranno, ma condividiamo le preoccupazioni su questo grande ampiamento dei controlli sulle esportazioni su vari minerali e sull’intera catena di valore – ha detto -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it