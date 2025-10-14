Domani si possono accendere i termosifoni Ma solo se si scende sotto i 19 gradi

Modenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Modena da mercoledì 15 ottobre è possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestici, che potranno rimanere attivi fino al 15 aprile per un massimo di 13 ore al giorno comprese tra le 5 del mattino e le 23.Si invita, però, ad accendere solo se la temperatura negli ambienti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

