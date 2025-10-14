Domani si possono accendere i termosifoni Ma solo se si scende sotto i 19 gradi
Nella città di Modena da mercoledì 15 ottobre è possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestici, che potranno rimanere attivi fino al 15 aprile per un massimo di 13 ore al giorno comprese tra le 5 del mattino e le 23.Si invita, però, ad accendere solo se la temperatura negli ambienti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Non puoi mancare domani lunedì 13 ottobre Una serata davvero speciale con il vincitore del Green Book Premio Letterario 2025 Filippo Zibordi che dialogherà con Marco Mastrorilli e ci presenterà il libro L'uomo e l'orso possono convivere? (Edizioni Dedalo ) - facebook.com Vai su Facebook
Necrologi ed eredità, così i soldati morti si possono “contare” - X Vai su X
Quando si possono accendere i termosifoni? Tutte le date regione per regione - Le regole per accendere i termosifoni cambiano da città a città: ecco tutte le date per regione e i limiti di orario e temperatura. Si legge su sfilate.it
Accensione termosifoni: quando accenderli - Tra zone climatiche, ordinanze comunali e regolamenti nazionali, ecco tutto ... Segnala iodonna.it
Domani si riaccendono i caloriferi: cinque consigli per risparmiare sul riscaldamento - Qualche semplice accorgimento però potrebbe consentire ... Da repubblica.it