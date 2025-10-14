Dolore dei sindacati per i tre carabinieri morti Atto di violenza inaudita

I sindacati delle forze armate e non solo si sono uniti al lutto collettivo per la tragedia avvenuta questa notte, 14 ottobre, a Castel d'Azzano e in cui sono morti tre carabinieri. I tre militari sono rimasti vittime di un'esplosione in un casolare durante un'operazione di sgombero. Tutta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

