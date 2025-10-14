Divisione regionale 1 - 2 In B femminile primo ko per il Capra Team Ravenna Sorridono Aviators e Compagnia dell’Albero

In Divisione Regionale 1 vittoria per gli Aviators Lugo con i Dolphins Riccione, superati 101-73 (18-25; 36-49; 77-62). Inaspettata sconfitta per il Lusa Massa Lombarda a Forlì con l’Aics, caduta 77-81 (16-13; 39-28; 52-52; 61-61;70-70) dopo due supplementari, mentre la Raggisolaris Academy cade in casa 78-82 (24-20; 44-43; 60-66) con Bertinoro. Questo il tabellino di Lugo: Naccari 7, Ballardini, Martini, Mazzotti 22, Baroncini L. 2, Galletti 7, Caroli 23, Caramella 6, Guardigli 27, Mihajlovski, Savino 7. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 9, Colombo, Spinosa 14, Alberti ne, Conti, Sinacori ne, Benedetti 10, Ravaioli 5, Farabegoli 19, Martini 6, Laslau ne, Ciadini 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Divisione regionale 1 - 2. In B femminile primo ko per il Capra Team Ravenna. Sorridono Aviators e Compagnia dell’Albero

Leggi anche questi approfondimenti

Divisione Regionale 1: la Gieffe SBA ci prova in rimonta, ma a festeggiare sono i Dolphins! Nella seconda giornata di DR1, i ragazzi di coach Carlo Di Gioia subiscono la prima sconfitta stagionale in quel di Carmagnola con la Punto Casa Delfini Basket (69-66 - facebook.com Vai su Facebook

Divisione regionale 1 - 2. In B femminile primo ko per il Capra Team Ravenna. Sorridono Aviators e Compagnia dell’Albero - In Divisione Regionale 1 vittoria per gli Aviators Lugo con i Dolphins Riccione, superati 101- Si legge su sport.quotidiano.net

Basket Divisione regionale 1. Scirea, blitz thriller - La partita corre tutta sul filo dell’equilibrio, con Faenza (la squadra ‘satellite’ della società che è al primo posto in serie B) che prova a guidare la sfida nel primo tempo grazie al duo ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Basket Divisione Regionale 1, in vetta spicca il trio Astro, Elmas e Cus Cagliari - Dopo due giornate di Divisione Regionale 1 di basket è il terzetto composto da Astro, Elmas e Cus Cagliari a guidare la classifica. Lo riporta unionesarda.it