divisione 1 maschile gea schiacciasassi carrara travolto

Seconda vittoria in campionato per la Gea. La formazione di coach Andreozzi dà un’altra dimostrazione della sua forza, rifilando 23 punti di scarto a un avversario del calibro del Basket Carrara Legends (82-59 il risultato finale) che ha confermato di avere degli ottimi tiratori, ma che ha sofferto contro la vivacità dei biancorossi. La Gea comincia a macinare canestri e in un battibaleno si trova dal 4-2 al 12-2 grazie alle triple di Liberati e di Mari, che insieme a Ignarra sono stati i migliori realizzatori della prima parte. Chiuso il primo quarto avanti di 12 i ragazzi di Andreozzi sono spesso arrivati anche a +15 (41–26), con alcune giocate spettacolari di Luca Banchi, sotto lo sguardo attento di babbo Luca, neo allenatore della nazionale italiana, mamma Silvia e nonna Nada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

