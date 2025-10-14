Divieto di avvicinamento per un uomo di Solofra | perseguitava da anni una ex conoscente

Avellino, 14 ottobre 2025 — Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di Solofra, indagato per atti persecutori ai danni di una donna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Armato di coltello, viola il divieto di avvicinamento e minaccia l’ex moglie: in carcere stalker di Fasano L'uomo, già sottoposto a misura cautelare per stalking, si è presentato a casa dell'ex consorte brandendo un coltello. È stato condotto in carcere a Bari. Imma - facebook.com Vai su Facebook

un quadro grave e allarmante di comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi messi in atto dall’uomo, anche in presenza della figlia minore della coppia, quindi è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento (...) - https://ilmetropolitano.it/202 - X Vai su X

Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce la ex convivente: arrestato 42enne - Arrestato un 42enne di Oratino, ritenuto responsabile di danneggiamento, violazione di domicilio e violazione del divieto ... Riporta molisenetwork.net

Ai domiciliari un uomo per aver violato il divieto di avvicinamento e il domicilio - E' entrato di notte nell’abitazione dell'ex convivente sfondando la porta di ingresso con ripetuti calci e, alla presenza dei figli minori, ha messo a soqquadro la casa ... Lo riporta rainews.it

Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l’ex compagna: arrestato 42enne - L’uomo, già destinatario di un provvedimento di allontanamento, si è introdotto di notte nell’abitazione della donna sfondando la porta. Come scrive primonumero.it