Divieto di avvicinamento per un uomo di Solofra | perseguitava da anni una ex conoscente

Avellinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 14 ottobre 2025 — Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di Solofra, indagato per atti persecutori ai danni di una donna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

