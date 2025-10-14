“Dare una mano è meraviglioso! Diventa volontario del soccorso”. Questo l'appello del Soccorso Bellanese in vista del nuovo corso di assistenza e pronto intervento che sarà presentato oggi, martedì 14 ottobre, proprio su iniziativa dell'associazione di Bellano legata ad Anpas. Si potrà poi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it