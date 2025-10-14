Disturbi mentali esperti | Solo 9% è seguito in dipartimento dedicato

(Adnkronos) – Sono più di 9 milioni le persone in Italia che convivono con disturbi mentali e comportamentali, ma solo il 9% di loro (circa 777mila) è seguito dai Dipartimenti di salute mentale, a causa principalmente di stigma e difficoltà di accesso ai servizi. Troppo spesso gli spazi dedicati alla presa in carico di queste . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

