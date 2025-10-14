Distretto regio | giallo sulla gestione Del Rosso | Ho richiesto una audizione alla Commissione Antimafia della Regione Campania

"Siamo tutti contenti che finalmente il servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili di Caserta sia partito. Bambini e famiglie non ne potevano più di attese e incertezze, e dopo mesi e mesi di proteste e richieste di chiarimento, è giusto che possano ora vivere la scuola con. 🔗 Leggi su Casertanews.it