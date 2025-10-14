In onda il 23 ottobre. Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della settima stagione di The Kardashians. La serie originale amatissima dai fan tornerà il 23 ottobre, in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con nuovi episodi ogni giovedì. Le prime sei stagioni sono già disponibili in streaming, sempre in esclusiva su Disney+. Le Kardashian-Jenner sono pronte a tornare — e lo fanno come ai vecchi tempi. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie si immergono ancora una volta nel dramma, nella frenesia e nelle emozioni che da sempre contraddistinguono la loro vita sotto i riflettori. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Disney+ svela il trailer della settima stagione di The Kardashians