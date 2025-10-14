Disney+ svela il trailer della settima stagione di The Kardashians
In onda il 23 ottobre. Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della settima stagione di The Kardashians. La serie originale amatissima dai fan tornerà il 23 ottobre, in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con nuovi episodi ogni giovedì. Le prime sei stagioni sono già disponibili in streaming, sempre in esclusiva su Disney+. Le Kardashian-Jenner sono pronte a tornare — e lo fanno come ai vecchi tempi. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie si immergono ancora una volta nel dramma, nella frenesia e nelle emozioni che da sempre contraddistinguono la loro vita sotto i riflettori. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
«Ho avuto un incontro con Fox... Disney, o chiunque ci sia ora» Sigourney Weaver se ne esce così, durante il panel su ALIEN al NYCC, in cui ha ritrovato Veronica Cartwright (Joan nel classico del 1979 di Ridley Scott), svelando che, quasi 30 anni dopo l'ultim - facebook.com Vai su Facebook
All's Fair, il legal drama tutto al femminile in arrivo su Disney+ si svela col primo trailer ufficiale https://bestmovie.it/disney/alls-fair-il-legal-drama-tutto-al-femminile-in-arrivo-su-disney-si-svela-col-primo-trailer-ufficiale/943035/… - X Vai su X