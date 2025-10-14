Dislessia e disturbi dell' apprendimento | a Novara e Borgomanero due giornate di informazione e confronto

Due giornate che riuniranno voci provenienti dal mondo accademico, dalle istituzioni, dalla scuola e dalla società civile per riflettere insieme su diritti, inclusione e prospettive future legate ai disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa), disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dal 6 al 12 ottobre 2025 si celebra la Settimana Nazionale della Dislessia, promossa dall’Associazione Italiana Dislessia (AID), che quest’anno porta il titolo: “Vivere la dislessia tra opportunità e ostacoli”. Il tema scelto sottolinea come i Disturbi Specifici dell’A - facebook.com Vai su Facebook

Il Consiglio comunale interviene in tema di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. L'articolo al link: https://cittagora.it/primo-piano/strumenti-per-i-candidati-concorsuali-con-disturbi-specifici-dellapprendimento. - X Vai su X

Dislessia o Disturbi Specifici dell’Apprendimento: due giornate di incontri a Novara e a Borgomanero - Due appuntamenti aperti a tutti — sabato 18 ottobre a Novara e sabato 15 novembre a Borgomanero — per riflettere, informarsi e confrontarsi sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Scrive lavocedinovara.com

Ad Arezzo arriva “Dislessia… Dove sei Albert?” lo spettacolo dell'attore dislessico Francesco Riva - La sezione AID di Arezzo propone un appuntamento speciale per continuare a sensibilizzare e informare s ... Segnala lanazione.it

Disturbi dell’apprendimento: tipi, cause e approcci - I disturbi dell'apprendimento possono ostacolare il normale processo di apprendimento. Lo riporta microbiologiaitalia.it