Disconnettersi per stare meglio | il progetto PROBEN all’Università Europea di Roma
Come promuovere il benessere psicofisico tra i giovani e contrastare la dipendenza da smartphone? All’Università Europea di Roma è stato presentato il Progetto PROBEN, iniziativa finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che propone un modello innovativo per migliorare la vita accademica e personale degli studenti. Tra le esperienze più originali, la Offline Room: uno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ma davvero stai ancora a stressarti? Non è forse il momento di pensare un po a te stesso? Il tuo momento di benessere è ora! È qui! Più facile e più comodo di quello che sembra. Appunto, senza stress! Che sia un giorno o una settimana. Staccare, ti fa stare b - facebook.com Vai su Facebook