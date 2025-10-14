Diritti Diretti premia i campioni del turismo accessibile | i vincitori dell' iniziativa ideata dalla giornalista teatina Petaccia
Sono stati resi noti i vincitori del premio nazionale Turismi accessibili, organizzato dall'associazione Diritti Diretti, fondata dalla giornalista teatina Simona Petaccia, scomparsa nell'agosto di sei anni fa. L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, premia imprenditori, enti, associazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
