Diritti Diretti premia i campioni del turismo accessibile | i vincitori dell' iniziativa ideata dalla giornalista teatina Petaccia

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati resi noti i vincitori del premio nazionale Turismi accessibili, organizzato dall'associazione Diritti Diretti, fondata dalla giornalista teatina Simona Petaccia, scomparsa nell'agosto di sei anni fa. L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, premia imprenditori, enti, associazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

