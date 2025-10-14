Dirigente del 118 ' sollevato dall' incarico' Saues | Necessario un chiarimento formale sulle motivazioni

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Piena solidarietà a Roberto Mannella, dirigente responsabile del 118 dell’Asl di Caserta, destinatario di un provvedimento di trasferimento che pone interrogativi sul piano normativo e sindacale”. Così il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

