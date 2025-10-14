Diretta WRC – Rally Europa Centrale
La sfida per il titolo mondiale si sposta sugli asfalti di Germania, Austria e Repubblica Ceca. La redazione di TuttoRally vi aggiornerà in diretta, come sempre, sulla gara. Apertura a Praga Domenica 12 ottobre il Rally dell’Europa Centrale, l’evento transfrontaliero che toccherà Repubblica Ceca, Austria e Germania ha fatto una sosta a Praga. Domenica, il . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Contenuti che potrebbero interessarti
ACI Sport TV. . Si chiude il sipario sul Rally Città di Bassano: scopri in diretta i risultati della tappa del Trofeo Italiano Rally 2025! - facebook.com Vai su Facebook
Wrc, torna il Rally di Grecia: orari e dove vedere l'evento più duro della stagione - Il Rally di Grecia è pronto a confermare la sua fama di rally spacca- Come scrive sport.sky.it