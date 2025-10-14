Diretta | Violezione degli accordi Colpi di Hamas sul cessate il fuoco

Ilgiornale.it | 14 ott 2025

Le Nazioni Unite lanciano un nuovo allarme su Gaza, descritta come “un’altra Nakba” per l’enormità delle distruzioni e il dramma umanitario in corso. Secondo il relatore speciale Balakrishnan Rajagopal, quasi tutti gli edifici della Striscia sono stati rasi al suolo e i civili tornano a vivere tra le rovine. Israele, accusato di bloccare tende e roulotte destinate ai senzatetto, viene invitato a consentire l’ingresso immediato degli aiuti. “Il trauma sarà profondo e la ripresa richiederà generazioni”, avverte l’Onu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

