Diretta | Violezione degli accordi Colpi di Hamas sul cessate il fuoco
Le Nazioni Unite lanciano un nuovo allarme su Gaza, descritta come “un’altra Nakba” per l’enormità delle distruzioni e il dramma umanitario in corso. Secondo il relatore speciale Balakrishnan Rajagopal, quasi tutti gli edifici della Striscia sono stati rasi al suolo e i civili tornano a vivere tra le rovine. Israele, accusato di bloccare tende e roulotte destinate ai senzatetto, viene invitato a consentire l’ingresso immediato degli aiuti. “Il trauma sarà profondo e la ripresa richiederà generazioni”, avverte l’Onu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
CosmoPolismedia. . Diretta del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2025 dal canale ufficiale del Comune di Taranto #cosmospolis_media
L'abbordaggio in corso contro la #Flotilla diretta a Gaza è un atto illegale, in violazione del diritto del mare. È inaccettabile che Giorgia Meloni definisca "irresponsabili" gli attivisti, mentre non usa mai la stessa durezza verso Netanyahu, responsabile di bomba
