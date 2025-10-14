Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra gli Azzurri di Gattuso e i biancoblu di Ben Shimon in tempo reale L’ Italia ospita Israele a Udine in una gara molto delicata valida per la terzultima giornata del Gruppo I di qualificazioni ai Mondiali del 2026. Una sfida che potrebbe già emettere un paio di verdetti ufficiali che sarà diretta dall’arbitro francese Turpin. Gennaro Gattuso, Ct dell’Italia (foto Ansa) – Calciomercato.it Da un lato gli Azzurri di Rino Gattuso, privi dello squalificato Bastoni e dell’infortunato Kean, vogliono dare seguito alla vittoria in Estonia di tre giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele 0-0 | Gran parata di Donnarumma su Solomon LIVE