Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra gli Azzurrini di Baldini e la Yeritasardakan di Gyulbudaghyants in tempo reale L’ Italia Under 21 riceve i pari età dell’ Armenia a Cremona in una gara valida per la quarta giornata del Gruppo E di qualificazioni agli Europei di categoria. Una sfida che rappresenta una sorta di testa-coda che sarà diretta dall’arbitro israeliano Levi. Silvio Baldini, Ct dell’Italia Under 21 (foto Ansa) – Calciomercato.it Reduci dal largo successo per 4-0 di venerdì contro la Svezia, gli Azzurrini di Silvio Baldini vanno a caccia della quarta vittoria di fila. Lo scopo è quello di conquistare il bottino pieno per restare in testa al girone a punteggio pieno, sperando magari che gli scandinavi possano fermare l’altra capolista e prossima avversaria a novembre della Polonia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Diretta Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Armenia: le formazioni Ufficiali LIVE