Diocesi di Massa Don Filippo resterà con altri incarichi
MASSA MARITTIMA La recente ricorrenza di San Cerbone è stata caratterizzata, nella città di cui il santo è patrono, da alcuni momenti che, se da una parte hanno condotto a un ricordo di tanti anni indietro, quello del 27 maggio 1991, altri hanno portato i fedeli a ricevere due notizie con il vescovo Carlo Ciattini che ha dato comunicazione che nel 2026 lascerà la carica che ricopre da una quindicina di anni – e che quindi era l’ultima ricorrenza di San Cerbone da vescovo – e l’altra, molto gradita dai massetani, che don Filippo Balducci non lascerà la città del Balestro. Contrariamente a voci che si erano diffuse nei giorni scorsi, Massa Marittima non vedrà partire, per nuove destinazioni di carattere religioso, quello che ormai è diventato un massetano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
