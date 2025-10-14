Giovanni Floris torna con DiMartedì questa sera, martedì 14 ottobre 2025 alle 21:15 su La7. Al centro della puntata: l’ analisi del voto in Toscana, gli scenari che si aprono dopo la cessazione delle ostilità a Gaza e i primi dettagli della manovra su lavoro, tasse e pensioni. La copertina satirica è affidata, come sempre, a Luca e Paolo. Indice. DiMartedì anticipazioni 14 ottobre 2025: Elezioni in Toscana. Fine del conflitto a Gaza: il ruolo dell’Italia ora. Economia e manovra: lavoro, tasse e pensioni. Ospiti di stasera. La copertina di Luca e Paolo. Quando e dove vedere DiMartedì. FAQ DiMartedì anticipazioni 14 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - DiMartedì, stasera su La7: fine del conflitto e risultati delle elezioni in Toscana al centro del talk. Ospiti Walter Veltroni ed Ezio Mauro