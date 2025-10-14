diMartedì la fine del conflitto e i risultati delle elezioni in Toscana al centro del talk
Giovanni Floris torna questa sera, martedì 14 ottobre, con una nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico in onda alle 21:15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 14 ottobre 2025. Tra i temi della puntata di stasera: i risultati delle elezioni in Toscana, con l’analisi del voto e le conseguenze per i leader di maggioranza e opposizione. Spazio poi alla fine del conflitto a Gaza e al ruolo dell’Italia e del governo di Giorgia Meloni nel processo che si apre ora dopo la cessazione delle ostilità. Attenzione anche all’ economia, con i primi dettagli sulla manovra che il governo si appresta a varare con tutte le novità in materia di lavoro, tasse e pensioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it