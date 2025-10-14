Diga del Brugneto Pagani Pc Oltre chiede un impegno bipartisan
Anche la città di Piacenza è sensibile ad un tema caro alla Valtrebbia. La consigliera Caterina Pagani (Piacenza Oltre) ha richiamato a Palazzo Mercanti l’attenzione sull’invaso del Brugneto. «In assenza di una buona negoziazione - ha detto in aula – la convenzione per l’acqua della diga verrà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
