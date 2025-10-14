Dieselgate verso il risarcimento ai proprietari di auto? Via al processo

Dieci anni dopo l’esplosione del caso Volkswagen, il fantasma del Dieselgate torna a terremotare l’industria automobilistica. A Londra si è aperto il processo destinato a fare storia, perché le sue risultanze potrebbero diventare precedenti giurisprudenziali. Sul banco degli imputati cinque costruttori: Renault, Peugeot-Citroën, Mercedes-Benz, Nissan e Ford. L’accusa riguarda il sospetto di aver truccato i test sulle emissioni dei motori diesel. Dieselgate, class action nel Regno Unito. Per tre mesi, i giudici dovranno stabilire se anche questi marchi abbiano utilizzato dispositivi in grado di alterare le emissioni quando un veicolo viene sottoposto a test ambientali, alterando i risultati per non sforare i limiti sulle particelle inquinanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dieselgate, verso il risarcimento ai proprietari di auto? Via al processo

Approfondisci con queste news

2015 Dieselgate 2016-2019 Nuovi piani industria auto tedesca verso elettrificazione 2019 Green Deal Ue e 2021 Next Generation Eu: non servono particolari doti per capire che servivano a far pagare a tutti la riconversione produttiva di Berlino (e in subordin - X Vai su X

A quasi dieci anni dallo scandalo, il #Dieselgate torna in tribunale nel Regno Unito. Oggi davanti alla High Court di Londra cinque giganti dell’auto – Mercedes, Ford, Nissan, Renault e Stellantis – devono rispondere a 1,6 milioni di automobilisti che accusano - facebook.com Vai su Facebook

Dieselgate, verso il risarcimento ai proprietari di auto? Via al processo - A muovere il processo è una delle più vaste azioni collettive mai avviate nel Regno Unito: circa 1,6 milioni di automobilisti chiedono un risarcimento ... Riporta quifinanza.it

Dieselgate anche nel Regno Unito, fanno ricorso 1,6 milioni di consumatori. Coinvolte Stellantis, Mercedes, Nissan e Ford - I produttori negano qualsiasi somiglianza con lo scandalo scoppiato in Germania nel 2015 che ha portato Volkswagen a sostenere più di 32 miliardi di euro di costi tra rifacimenti dei veicoli, multe e ... Si legge su milanofinanza.it

Volkswagen, tutto da rifare: si riapre il caso Dieselgate - La Corte tedesca riapre il caso Dieselgate: annullata la delibera del 2021, Volkswagen torna sotto processo per “mancanza di trasparenza” ... Come scrive virgilio.it