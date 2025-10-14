Diecimila persone al corteo blocchi di cemento attorno allo stadio e hotel delle squadre blindati | è il giorno di Italia-Israele
È il giorno di Italia-Israele. Una partita che ha fatto discutere tantissimo negli ultimi mesi – in particolare nelle ultime settimane – e che ha assunto i contorni di un caso nazionale. Nonostante sia un match importante per gli uomini di Gattuso ( in caso di vittoria, all’Italia basterebbe un punto contro Moldavia o Norvegia per andare aritmeticamente ai playoff), l’aspetto calcistico interessa a pochissimi visto quanto è accaduto a Gaza negli ultimi due anni. E non è servito a nulla l’accordo tra Israele e Hamas degli scorsi giorni: la manifestazione di protesta pro-Pal in programma oggi a Udine è stata confermata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Almeno diecimila persone hanno visitato i dieci luoghi aperti. Non solo buon cibo e musica, spazio anche a numerose attività culturali - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, alta tensione a Udine: previse diecimila persone in corteo - Trentamila firme contro raccolte online, 10 mila manifestanti pronti a percorrere le strade di Udine, lo stadio zona rossa e poi metal detector, droni, agenti in assetto anti sommossa. Scrive ilmessaggero.it
Sciopero per Gaza, scontri e blocchi in porti e tangenziali - Nel giorno dello sciopero generale a sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla, gli ... pupia.tv scrive
Oggi molti/e di più dei/delle diecimila di ieri sera - Ancora un corteo per Gaza, per le attiviste e gli attiviste della Global Sumud Flotilla, in una giornata di mobilitazione intensa, con vari tentativi di invadere la stazione. Segnala zic.it