È il giorno di Italia-Israele. Una partita che ha fatto discutere tantissimo negli ultimi mesi – in particolare nelle ultime settimane – e che ha assunto i contorni di un caso nazionale. Nonostante sia un match importante per gli uomini di Gattuso ( in caso di vittoria, all’Italia basterebbe un punto contro Moldavia o Norvegia per andare aritmeticamente ai playoff), l’aspetto calcistico interessa a pochissimi visto quanto è accaduto a Gaza negli ultimi due anni. E non è servito a nulla l’accordo tra Israele e Hamas degli scorsi giorni: la manifestazione di protesta pro-Pal in programma oggi a Udine è stata confermata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diecimila persone al corteo, blocchi di cemento attorno allo stadio e hotel delle squadre blindati: è il giorno di Italia-Israele