La comunità di Monte San Giusto, in provincia di Macerata, è sconvolta per la morte di Francesco Broda, 48 anni, rimasto intrappolato per ore nella cabina dell’escavatore su cui stava lavorando. L’incidente è avvenuto all’interno dell’impianto della Rita Calcestruzzi di Corridonia, trasformando un normale pomeriggio di lavoro in un dramma che ha tenuto tutti con il fiato sospeso per dieci ore. Il cedimento improvviso del terreno ha inghiottito il mezzo, lasciando Broda bloccato senza via di fuga. Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo, con vigili del fuoco, tecnici e sanitari impegnati senza sosta nel tentativo di salvarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dieci ore di ricerche, poi la tragedia: Francesco muore intrappolato nell’escavatore