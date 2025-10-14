Dieci ore di ricerche poi la notizia | una fine atroce per Francesco
Una tragedia sconvolge la comunità di Monte San Giusto, nel Maceratese, dove la scorsa notte è stato recuperato senza vita il corpo di Francesco Broda, 48 anni, rimasto intrappolato per ore all’interno della cabina dell’escavatore su cui stava lavorando. L’uomo era impegnato in un intervento presso l’impianto della Rita Calcestruzzi di Corridonia quando, nel pomeriggio di ieri, un cedimento improvviso del terreno ha inghiottito il mezzo, trasformando un normale turno di lavoro in una drammatica corsa contro il tempo. L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Da quel momento sono scattate immediatamente le operazioni di emergenza: vigili del fuoco, tecnici e sanitari hanno lavorato ininterrottamente per ore, nel tentativo di estrarre l’operaio ancora in vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
