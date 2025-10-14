Dice di avere un credito con il figlio ma rapina il padre e dà fuoco all’auto di famiglia a Moncalieri | arrestato

Un 24enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nelle prime ore del pomeriggio di martedì 7 ottobre dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Moncalieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scorsi dal tribunale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

