Diane Keaton non ha inventato solo uno stile ha anticipato anche il true crime

C'è sempre, implacabile, questa cosa che la generazione che si è inventata il pop ci muore intorno, e l'unico vantaggio è l'era della riproducibilità: abbiamo le case piene di attrezzi e piattaforme per rivedere cose in morte dei protagonisti – io ho persino un lettore dvd, per dire. Nel caso di Diane Keaton, però, il problema è che non c'era niente di cui dire «Questo non lo vedo da una vita»: rivedo la filmografia di Diane Keaton in continuazione, come tutte le persone sensate. Con un'eccezione. Negli ultimi trent'anni ho incontrato ogni tanto persone che sostenevano che "Misterioso omicidio a Manhattan" fosse il loro film di Woody Allen preferito, e io ogni volta mi convincevo d'avere davanti un deficiente.

