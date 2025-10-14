Diane Keaton Nancy Meyers ricorda l' attrice | Conoscerla e lavorare con lei mi ha cambiato la vita

La regista ha condiviso online un commosso ricordo della star del cinema, morta sabato all'età di 79 anni, che conosceva da oltre 40 anni. Nancy Meyers ha condiviso online un post dedicato alla sua amica Diane Keaton, morta all'età di 79 anni nella giornata di sabato. La filmmaker ha ricordato con affetto l'attrice, ricordando che si conoscevano da oltre 40 anni ed erano legate da una profonda amicizia. Il ricordo dell'attrice Rendendo omaggio a Diane Keaton, Nancy Meyers ha scritto: "Queste ultime 48 ore non sono state semplici. Vedere tutti i vostri omaggi per Diane sono stati una fonte di conforto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Diane Keaton, Nancy Meyers ricorda l'attrice: "Conoscerla e lavorare con lei mi ha cambiato la vita"

Scopri altri approfondimenti

"Facevo film per un solo spettatore: Diane Keaton". Con queste parole, Woody Allen ha voluto rendere omaggio all'attrice scomparsa sabato scorso all'età di 79 anni. Un tributo intenso, intimo e profondamente personale, affidato a un lungo articolo. - facebook.com Vai su Facebook

Woody Allen ricorda Diane Keaton in una lettera-omaggio. Ma scoppia una polemica. Ecco perché - X Vai su X

Diane Keaton, Nancy Meyers ricorda l'attrice: "Conoscerla e lavorare con lei mi ha cambiato la vita" - La regista ha condiviso online un commosso ricordo della star del cinema, morta sabato all'età di 79 anni, che conosceva da oltre 40 anni. Come scrive movieplayer.it

Woody Allen “sconvolto e addolorato” per la morte di Diane Keaton: “Non sapeva nulla della sua malattia” - Allen e Keaton si conobbero negli anni Sessanta e vissero una relazione sentimentale ... cinematographe.it scrive

E’ morta l’iconica attrice Diane Keaton - La notizia è stata confermata oggi, 11 ottobre, da un portavoce della famiglia, che ha ... Segnala gossip.it