Gaza, le salme degli ostaggi non arrivano: Israele non riapre il valico di Rafah | Hamas: "Stasera ne ... tgcom24.mediaset.it
Roma, Bailey si allena a parte. E all’appello di Gasperini manca anche un terzino calciomercato.it
Napoli, preoccupa Lobotka: novità sui tempi di recupero spazionapoli.it
Incidente choc a Chengdu: berlina elettrica Xiaomi SU7 in fiamme, muore il conducente (VIDEO) notizieaudaci.it
Al via “Natural risk forum”, primo think tank dedicato allo studio dei rischi catastrofali lapresse.it
Atalanta, in tre tornano in gruppo: le ultime da Zingonia calcionews24.com
Sport, benessere e rispetto per l'ambiente: a Romagnolo tutto pronto per "Spiaggia in movimento"
La spiaggia di Romagnolo si prepara ad accogliere una grande giornata di partecipazione, sport e s... ► palermotoday.it
Pomigliano, fondi Regione per messa in sicurezza strade
Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Pomigliano d’Arco (Napoli), ha ottenuto dalla Regione Campa... ► anteprima24.it
Bonus auto elettriche, slitta l’avvio della piattaforma su cui fare domanda: non apre il 15 ottobre
Nulla di fatto. Falsa partenza per l’edizione 2025 degli incentivi per l’acquisto di auto e mezzi e... ► ilfattoquotidiano.it
Castel d'Azzano, i carabinieri feriti alla caserma Pastrengo
Alcuni dei carabinieri feriti nell’esplosione di martedì mattina in un casolare di Castel D’Azzano,... ► lapresse.it
Israele: «Valico di Rafah chiuso finché non ci restituiscono tutti gli ostaggi morti» | Hamas: oggi consegniamo altri quattro corpi
Aiuti bloccati. Squadre dall'Egitto per aiutare ad individuare i corpi degli ostaggi. Fonti milit... ► corriere.it
CdM: Funerali Stato e Lutto per i 3 CC
18.30 Il Consiglio dei ministri ha deliberato i Funerali di Stato e il Lutto nazionale nel giorno d... ► televideo.rai.it
Italia Israele, scende in campo la Boldrini per “incendiare” i Pro Pal: “La partita non va giocata”
C’è tensione, a Udine, a poche ore dall’inizio della partita di qualificazione ai Mondiali Italia... ► secoloditalia.it
Un giovane designer teatino, talento nell’eyewear, in finale al Mittelmoda
Il teatino Daniele De Simone è un giovane designer specializzato nel settore eyewear, selezionato ... ► chietitoday.it
Castel d’Azzano, il comandante dei Carabinieri Luongo: “Mai così tante perdite da Nassiriya”
“È una tragedia che ha colpito l’Arma e l’intero Paese. Dobbiamo prima di tutto pensare ai familiar... ► lapresse.it
Consiglio comunale Napoli, eletto il Collegio dei Revisori
Tempo di lettura: 7 minutiIl Consiglio comunale di Napoli si è riunito oggi in via Verdi con 26 co... ► anteprima24.it
LIVE Berrettini Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: derby azzurro al via dopo la sfida tra i fratelli Ymer
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:05 Il derby azzurro prenderà il via al termine di Mika... ► oasport.it
Avaria in volo, paura sull’aereo di ritorno dal vertice di pace: a bordo 20 giornalisti al seguito della Meloni
Momenti di paura a bordo di un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11.25 da Sharm el Sheikh ... ► secoloditalia.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 14 10 2025 ore 18:10
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ... ► romadailynews.it
"Suoni e segni di Vaia" nuova mostra interattiva al Collegio Rosmini di Domodossola
"Suoni e segni di Vaia. La tempesta raccontata dai suoni, video e fotografie" è la nuova grande mo... ► novaratoday.it
Dentro la notizia, l'amarezza di Lovati revocato da Sempio: "Macchia nel mio percorso"
Oggi, martedì 14 ottobre, a “Dentro la notizia” (condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda alle ore 17 s... ► iltempo.it
Manutenzione sul prato di Rigutino e del Comunale. L'Arezzo torna ad allenarsi ai campini
Allenamento all'antistadio, evento che non si verificava dalla stagione 2022-23. Per gli sportivi ... ► arezzonotizie.it
Istat: povertà stabile ma più pesante per minori e famiglie operaie
Milano, 14 ott. (askanews) - Case, bollette, carrello della spesa: per milioni di italiani la parola... ► quotidiano.net
Processo Morandi, il giorno delle richieste di condanna. I pm: 18 anni e 6 mesi per Castellucci e quasi 400 anni di carcere per tutti gli imputati | Video | Reazioni
Le richieste da parte dei pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi. Il legale del manager:... ► ilsecoloxix.it
Il Cda di Banco Bpm torna a Novara
Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm è tornato a riunirsi oggi, martedì 14 ottobre, a Nova... ► novaratoday.it
Istituto Friedman: dalla distruzione creativa alla crescita economica, la lezione liberale dei nuovi Nobel per l’economia
“Il conferimento del premio Nobel per l’economia a Philippe Aghion e Peter Howitt era atteso già da ... ► ilgiornale.it
Annunciati i nuovi concorrenti di Lol 6: chi sono i comici dello show di Amazon Prime. Il cast completo
Amazon ha rivelato il cast di Lol 6, lo show comico in onda su Prime Video giunto alla sesta edizio... ► tpi.it
Pensioni artisti, Gianmarco Tognazzi: “Sistema Inps assurdo, a me 40 anni diritti negati”
Dal palco alla realtà, gli attori adesso chiedono attenzione e non si tratta di un monologo. “Chied... ► lapresse.it
Calciomercato Juventus: destino nelle proprie mani per questo big. Si gioca il futuro a Torino da qui a fine stagione, retroscena che non lascia dubbi
di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: questo giocatore bianconero ha il futuro nelle pr... ► juventusnews24.com
Giornata di mobilitazione in Belgio contro la legge di bilancio
Il 14 ottobre decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Bruxelles per... ► internazionale.it
Manovra 2026, slitta il varo del provvedimento. Il testo del disegno di legge sarà approvato venerdì. Le misure annunciate
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il Documento programmatico di bilancio, che verrà trasm... ► orizzontescuola.it
Italia Israele, manifestanti in piazza a Udine: "Nessuno è libero finché la Palestina non sarà libera"
A Udine manifestanti pro Pal in piazza a poche ore da Italia-Israele, la sfida valida per le qualif... ► lapresse.it
La vera truffa dietro alle chiamate mute: bastano pochi secondi per rubare la voce di chiunque
Dalle chiamate silenziose alla clonazione vocale, l’intelligenza artificiale apre una nuova frontie... ► fanpage.it
Veneto, sindaco eletto per pochi voti andati al suo cane: il Tar convalida
Al centro della contestazione, tre schede elettorali in cui, anziché il nome del candidato, compariv... ► imolaoggi.it
Le isole minori al centro di una nuova economia, a Lipari presentato il progetto "green"
Si sono conclusi lo scorso 12 ottobre gli Stati Generali delle Isole Minori, svoltisi a Lipari dal... ► messinatoday.it
La Serie A torna in campo con “Spazio ai Sogni” per la Lega del Filo d’Oro
Nel prossimo fine settimana sui campi di Serie A verrà promossa la Campagna sociale “Spazio ai sogni... ► video.gazzetta.it
Napoli, preoccupa Lobotka: novità sui tempi di recupero
A Castel Volturno cresce l’attesa per capire quando Stanislav Lobotka potrà tornare in gruppo. Il c... ► spazionapoli.it
Turetta: «Rinuncio all'appello e accetto l'ergastolo, voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia». Gino Cecchettin, il legale: «Ci vorrebbe pieno riconoscimento aggravanti»
Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo come condanna per l'omicidio di Giulia Ce... ► ilgazzettino.it
Parigi frena sulle pensioni: Lecornu cede ai socialisti e congela la riforma
Era nell’aria il dietrofront sulla riforma delle pensioni visto che il Partito socialista aveva ann... ► panorama.it
Koné Inter, spunta il retroscena di mercato con la Roma: ecco perché era il grande obiettivo
di Redazione Inter News 24Koné Inter, le ultime sul futuro del centrocampista francese della Roma ch... ► internews24.com
Affitti impossibili, 3 mesi per trovare casa a Firenze. I tempi città per città: sorpresa Venezia
Milano, 13 Ottobre 2025 – Una fase di contrazione sta caratterizzando il mercato degli affitti. L’a... ► quotidiano.net
Caos per la Flotilla candidata all’Ambrogino, l’attivista Cioppi: “Demonizzano l’azione dal basso perché fa paura”
La Global Sumud Flotilla è stata candidata all'Ambrogino d'oro, il premio che si conferisce ai citt... ► fanpage.it
“Selezione mister universo Nac" a Taranto: il team De Luca pronto alla sfida
BRINDISI - La città di Taranto ospiterà il 2 novembre una manifestazione di grande rilievo nel pan... ► brindisireport.it
Gaza, Tajani: “Tregua molto fragile. Lavorare per la pace giorno per giorno”
“Come abbiamo sempre detto la tregua è molto fragile e bisogna lavorare giorno per giorno per costr... ► lapresse.it
Lukaku contro i familiari per il funerale del padre: «Ho capito perché mio padre ci ha allontanato da loro» (Corsport)
Roger Lukaku, padre di Romelu, è morto il 28 settembre a 58 anni a Kinshasa, nella Repubblica Democ... ► ilnapolista.it
Traffico Roma del 14 10 2025 ore 18:30
Luceverde Roma Bentrovati sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra Bufalo... ► romadailynews.it
Governo Meloni, due pesi e due misure su Segre: attacchi a Albanese e silenzio su Roccella. Donzelli difende la ministra così: “Alla senatrice hanno raccontato male”
Dopo due giorni di silenzio nel centrodestra c’è chi difende la ministra della Famiglia, Eugenia Ro... ► ilfattoquotidiano.it
Ostaggi morti, Hamas viola i patti e restituisce 4 corpi su 28. Israele reagisce: Rafah chiusa finché non torneranno tutte le salme
Scoppiata la pace, ecco arrivare le prime incrinature sull’accordo che, come previsto purtroppo, v... ► secoloditalia.it
Nfl, ma guarda un po' chi c'è al comando: Colts e Bucs fanno le scarpe alle big
Anche la sesta giornata ha confermato il trend: non ci sono team dominanti. Eagles e Bills perdono a... ► gazzetta.it
Venerdì 17 ottobre sciopero dei lavoratori della raccolta rifiuti: "Sicurezza e giusto contratto"
Venerdì 17 ottobre è stato proclamato lo sciopero nazionale degli addetti alla raccolta rifiuti e ... ► parmatoday.it
Chiude per lavori il distretto sanitario di Marina di Pisa: servizi spostati
Continuano al distretto sanitario di Marina di Pisa i lavori di ristrutturazione, finanziati con f... ► pisatoday.it
Relatori d’eccezione e brigate di cucina impegnate per la conviviale ecumenica
Le delegazioni abruzzesi dell'Accademia Italiana della Cucina si preparano a celebrare la “Convivi... ► chietitoday.it
Bruxelles, scontri tra polizia e manifestanti durante lo sciopero nazionale
La polizia belga ha usato gli idranti per disperdere migliaia di manifestanti a Bruxelles durante l... ► lapresse.it
Ponte e altre opere strategiche, la Regione precisa: "Nessuna risorsa sarà destinata al riarmo"
Nessuna risorsa dei fondi europei è destinata al riarmo o all'acquisto di armamenti. La Regione Si... ► messinatoday.it
Enel, la responsabilità al centro di un nuovo futuro energetico
Con un mondo che cambia a velocità della luce, si trasformano anche le vite delle persone e i bisog... ► panorama.it
Asacom presenti nelle scuole fino a dicembre, Chinnici: “Risultato ottenuto grazie al nostro emendamento”
Il servizio Asacom, l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti... ► agrigentonotizie.it
Papa a Mattarella: forte legame tra Sede Pietro e popolo italiano
Roma, 14 ott. (askanews) - "Come Vescovo di Roma e Primate d'Italia, per me è significativo rinnovar... ► quotidiano.net
Il Pd compie 18 anni, ma l’età matura resta lontana: litigano pure facendosi gli auguri
Compleanno importante per il Pd, che oggi compie 18 anni. I festeggiamenti, però, appaiono un tant... ► secoloditalia.it
Pubblica l’emoji di un maiale come scherzo, ciclista espulso e minacciato di morte: “Oltraggio alla Cina”
Mario Aparicio è stato espulso dalla gara e dalla Cina dopo che un suo messaggio social è diventato... ► fanpage.it
Ceprano, incidente sul lavoro: operaio cade dall’escavatore, trasportato in codice rosso
Paura nel primo pomeriggio in un cantiere edile di Ceprano, dove un operaio di 58 anni, residente ... ► frosinonetoday.it
Sabbioneta, il tamponamento e poi il frontale: carambola sulla provinciale con un’auto ribaltata e due feriti
Sabbioneta (Mantova), 14 ottobre 2025 – Un furgone che tampona l’auto che si trova davanti, che a s... ► ilgiorno.it
“Chi é Maurizio”: Garlasco, il cerchio si chiude. Cosa salta fuori
Il caso Garlasco torna al centro della cronaca giudiziaria italiana dopo anni di silenzio e archivi... ► tvzap.it
Il Cesvi: "La fame usata come arma in guerra, non solo a Gaza"
Milano, 14 ott. (askanews) - La fame come arma di guerra. Non solo a Gaza, accade sempre più spesso ... ► quotidiano.net
Un posto al sole: Viola e Damiano si sono lasciati
“Se non era convinta, vuol dire che non è la donna giusta per te”. Una grande verità detta da Edoard... ► ilfoglio.it
Kate Middleton tra i vigili del fuoco, cappotto spiegazzato e pacche sulle spalle
Kate Middleton e William hanno fatto un viaggio a sorpresa in Irlanda del Nord. La coppia si è ferm... ► dilei.it
Gaza, Mattarella riceve Papa Leone: "'Scintilla speranza' va sostenuta con convinzione"
“In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguit... ► lapresse.it
Israele, i primi timori per la tregua: “Il valico di Rafah resterà chiuso almeno fino a domani”
La sua decisione potrebbe provocare una serie di problematiche in seno all'accordo per la pace a Ga... ► ildifforme.it
Perde un arto con la sega circolare mentre taglia la legna, poi va a casa guidando un trattore: “Recuperatelo”
Si trancia un braccio mentre taglia la legna. Viene soccorso dopo aver percorso due chilometri sul ... ► fanpage.it