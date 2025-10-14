Diane Keaton l’eleganza di un talento eccentrico

14 ott 2025

Il suo sogno da bambina, e un sogno rimasto fino all’ultimo, era quello di cantare. A ventidue anni si conquistò infatti una parte su Broadway, nel musical Hair. Ma gli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

