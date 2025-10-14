Diane Keaton il ricordo di Woody Allen | Misi in dubbio la mia sanità mentale | era possibile innamorarsi così velocemente?

Comingsoon.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Woody Allen ha affidato al sito Free Press il suo ricordo di Diane Keaton, scomparsa a 79 anni. Oltre ad aver collaborato in film indimenticabili come Io & Annie e Amore e guerrra, i due avevano avuto una relazione mai dimenticata, rimanendo grandi amici fino all'ultimo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

diane keaton il ricordo di woody allen misi in dubbio la mia sanit224 mentale era possibile innamorarsi cos236 velocemente

© Comingsoon.it - Diane Keaton, il ricordo di Woody Allen: "Misi in dubbio la mia sanità mentale: era possibile innamorarsi così velocemente?"

News recenti che potrebbero piacerti

diane keaton ricordo woodyDiane Keaton, il ricordo commosso di Woody Allen: «Non ho mai letto una recensione dei miei film. Il suo giudizio era l'unico che mi interessava» - Dopo due giorni di silenzio il regista commenta per la prima volta la scomparsa dell'attrice (ma non chiamatela «musa») ... Lo riporta vanityfair.it

diane keaton ricordo woodyWoody Allen ricorda Diane Keaton in una lettera-omaggio. Ma scoppia una polemica. Ecco perché - “Se Huckleberry Finn fosse una splendida giovane donna sarebbe Keaton”. Riporta tg.la7.it

diane keaton ricordo woodyIl ricordo di Woody Allen: «Senza Diane Keaton, il mondo è più triste» - Non ho mai letto una recensione del mio lavoro e mi interessava solo ciò che aveva da dire lei», ha scritto il regista ... Come scrive rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Diane Keaton Ricordo Woody