Diamanti | Ozpetek e il cinema italiano si meritavano questa bella Collector' s Edition in blu-ray

Grazie a Vision Distribution e CG Entertainment il film di Ferzan Ozpetek è uscito con una bella Collector's Edition in blu-ray di alta qualità tecnica e con un booklet da non perdere. Ci sono film italiani che meritano un'edizione speciale in homevideo per come sono riusciti a far breccia nel pubblico, e fra questi meritava certamente un posto di riguardo anche Diamanti, il film che ha segnato il trionfale ritorno al cinema di Ferzan Ozpetek con un grande omaggio alle donne e un cast maestoso di attrici in un'indimenticabile prova corale. Oltre ad aver sbancato il botteghino con oltre 16 milioni di euro di incassi, Diamanti ha vinto anche il David dello spettatore ai premi David di Donatello 2025 ed è stato premiato con il Nastro d'Argento dell'anno 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

