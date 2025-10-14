Di Tommaso | Dogana nomine ferme e organizzazione vacillante

La riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, partita il primo maggio in via sperimentale in Emilia-Romagna e Marche, entrerà in vigore nel territorio nazionale il 1° novembre. "Dopo oltre sei mesi, la situazione degli uffici di Ravenna è caratterizzata dall’incertezza sul piano organizzativo", osserva Federico Di Tommaso, presidente dell’Associazione Doganalisti Emilia-Romagna. "Sebbene siano stati fatti alcuni aggiustamenti, con l’aumento delle posizioni organizzative in diversi settori, ancora mancano le nomine e, nel caso di Ravenna, si paga l’infausta decisione di declassarla dalla prima alla terza fascia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

