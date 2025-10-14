Di Natale | L' Italia segue Rino ai Mondiali ci andiamo Pio? Testa da campione sembra Vieri ma

L’ex azzurro spinge la Nazionale nella “sua” Udine: "Sono ottimista. Rino è umile e sta portando la giusta mentalità nel gruppo azzurro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Di Natale: "L'Italia segue Rino, ai Mondiali ci andiamo. Pio? Testa da campione, sembra Vieri ma..."

Scopri altri approfondimenti

Dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 torna il Mercatino di Natale di Bolzano Bozner Christkindlmarkt , il più antico e tra i più visitati d’Italia. L’evento, simbolo del periodo dell’Avvento in Alto Adige, accenderà le luci in piazza Walther giovedì 27 novembre - facebook.com Vai su Facebook

Halloween: Beetlejuice! Natale: Beetlejuice! Ogni occasione è buona per nominarlo 3 volte. Dal maglione natalizio ufficiale alle altre chicche spooky, trovi tutto QUI https://emp.me/9kq7 #beetlejuice #timburton #EMPitalia - X Vai su X

Di Natale: "L'Italia segue Rino, ai Mondiali ci andiamo. Pio? Testa da campione, sembra Vieri ma..." - Rino è umile e sta portando la giusta mentalità nel gruppo azzurro" ... Da msn.com

Israele-Italia, striscione contro Gattuso sotto casa del ct: «Rino non si gioca con chi uccide bambini» - Uno striscione con la scritta «Rino non si gioca con chi uccide bambini» è comparso davanti all’abitazione di Gennaro “Rino” Gattuso, commissario tecnico ... Lo riporta ilmattino.it

Rino fai come Jannik: la Nazionale segua la scia di Sinner, verso il cuore dell'Italia - Jannik Sinner da Sesto Pusteria (Bolzano) e Rino Gattuso da Schiavonea (Cosenza): non esattamente gemelli. Segnala gazzetta.it