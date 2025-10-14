Di Natale | L' Italia segue Rino ai Mondiali ci andiamo Pio? Testa da campione sembra Vieri ma

L’ex azzurro spinge la Nazionale nella “sua” Udine: "Sono ottimista. Rino è umile e sta portando la giusta mentalità nel gruppo azzurro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Di Natale: "L'Italia segue Rino, ai Mondiali ci andiamo. Pio? Testa da campione, sembra Vieri ma..."

