Di Natale incorona Pio Esposito | Un predestinato sarà un giocatore importante per il calcio italiano per i prossimi 15 anni! Su Gattuso ct vi dico questo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Antonio Di Natale si è espresso così in vista di Italia Israele di stasera, soffermandosi sul giovane attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito. LA NAZIONALE IN FRIULI – « Per me è un piacere vedere la Nazionale in quello stadio che ho nel cuore. Sono contento per la famiglia Pozzo e per i tifosi ». IL SUO DEBUTTO A UDINE NEL 2008 – « Fu una grande emozione. Vincemmo contro la Georgia e fu bellissimo.

