Di Marzio | Boniface-Milan? Documenti scambiati ma fino alla firma…

L'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, è stato intervistato dai microfoni di Milan Vibes: le parole sulla trattativa Boniface-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Marzio: “Boniface-Milan? Documenti scambiati, ma fino alla firma…”

Di Marzio spiega: "Boniface e Harder: i documenti erano già stati scambiati, poi una società ha tutto il diritto fino alle firme di non proseguire" - Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, si è così espresso a Milan Vibes sulla trattativa Boniface: “Con Boniface il Milan era consapevole delle ... Lo riporta milannews.it

Werder Brema, Boniface: “Milan? Hanno deciso loro di non andare avanti” - Il classe 2000 per chiudere ha spiegato il perché ha scelto la numero 44: “La 22 è speciale per me, perché ho perso mia madre quel giorno. Riporta gianlucadimarzio.com

Boniface tuona sul Milan: "Non è dipeso da me. Problemi fisici? Sarei in ospedale..." - Hanno deciso di non andare avanti, ma io ho una mentalità forte. Riporta tuttosport.com