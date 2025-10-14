Di Gregorio e Provedel in campo per la Lega del Filo d' Oro a sostegno di bimbi e adulti sordociechi
Nel prossimo turno di A i calciatori inviteranno i tifosi ad aiutare la Fondazione - con un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 - che ha l’obiettivo di aprire due nuove sedi territoriali per rendere i propri servizi alle famiglie che ne hanno bisogno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
