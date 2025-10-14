Devi stare zitto! Vai a lavorare lazzarone! Volano stracci tra l’ad di Enel e Calenda Soldi e bollette | che cosa gli ha rinfacciato il leader di Azione

Volano stracci tra Carlo Calenda e Flavio Cattaneo a margine del Forum Coldiretti, a palazzo Rospigliosi a Roma. Il leader di Azione e l’ad di Enel se ne sono dette di tutti i colori, dopo che il primo ha rinfacciato al secondo l’uso che Enel ha fatto dei suoi utili. Per Calenda, l’azienda energetica ha portato ricavi anche superiori a Hemès. Abbastanza perché Cattaneo lo mandasse al diavolo: «Vai a lavorare, lazzarone!». Che cosa ha detto Calenda a Cattaneo. «Cattaneo lo pungi sul vivo facilmente – ha detto Calenda – con Enel distribuzione pagata con le nostre bollette non solo fa il 42% di utile come Hermes ma si prende pure il bonus». 🔗 Leggi su Open.online