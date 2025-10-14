Devi smettere di fumare il siparietto Erdogan-Meloni fa il giro del web VIDEO

Cultweb.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei grandi momenti della storia, e la firma per la pace a Gaza, anche se è ancora tutto da vedere, è sicuramente uno di questi, sono anche le piccole sfumature che fanno parlare. Come quello che è successo a Sharm el-Sheik tra il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an e la premier italiana Giorgia Meloni. In un afflato paterno il capo di stato l’ha salutata con affetto dicendole di trovarla bene. E che deve smettere di fumare. “ You look good! But I have to make you quit smoking sometimes “, ovvero stai bene, ma uno di questi giorni ti farò smettere di fumare. Le parole del leader turco, pronunciate con tono scherzoso, hanno immediatamente provocato l’ilarità generale, con Emmanuel Macron visibilmente divertito dalla scena e la stessa Meloni che ha risposto sorridendo: “ Lo so, lo so. 🔗 Leggi su Cultweb.it

