Devi lasciare la Casa Grande Fratello l’annuncio di Simona Ventura | eliminato

La terza puntata della stagione 2025 del Grande Fratello ha portato con sé il primo verdetto di questa edizione, un momento sempre atteso con trepidazione dai telespettatori e temuto dai concorrenti. Dopo una settimana di nomination e tensioni crescenti, il pubblico ha finalmente deciso chi tra Matteo, Giulio e Omer dovesse abbandonare la Casa. La serata si apre con un primo verdetto positivo: Matteo è il primo a salvarsi, un annuncio accolto con applausi e abbracci. Ma la tensione rimane alta per gli altri due contendenti rimasti in bilico. Quando arriva il momento della verità, Simona Ventura legge il responso del televoto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

