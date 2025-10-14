Destination wedding in Italy | l’arte di sposarsi nel Paese più romantico del mondo

Sposarsi in Italia non è soltanto una scelta romantica, ma un vero e proprio viaggio nel cuore della bellezza. Ogni anno migliaia di coppie da Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Asia scelgono il nostro Paese per celebrare il proprio destination wedding in Italy, attratte dall'incomparabile fascino di paesaggi, tradizioni e atmosfere che solo il Bel Paese sa offrire. L'Italia è un mosaico di emozioni: i tramonti dorati di Roma, i filari di cipressi che disegnano la campagna toscana, la luce che danza sull'acqua dei canali di Venezia, la maestosità del Lago di Como, l'intimità dei borghi umbri, la brillantezza mediterranea della Sardegna, la teatralità della Costiera Amalfitana e il calore autentico della Sicilia.

