Derubato in un bar del centro di Milano da un maranza

Prima ha cercato di rubare la collanina d’oro a un turista in un bar, poi si è impossessato del telefono del titolare del locale (intervenuto in soccorso del cliente). E per lui sono scattate le manette.Un 22enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Una violenza brutale consumata nel centro di Sondrio. Un 24enne è stato arrestato con l'accusa di aver stuprato, picchiato e derubato una donna di 44 anni lo scorso 6 ottobre. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

Furto di preziosi in pieno centro: derubata storica filatelia

Derubato in un bar del centro di Milano da un "maranza" - È successo in un bar di via Tadino a Milano nella notte tra lunedì e martedì 14 ottobre.

Uomo d'affari derubato a Milano dell'orologio da 300mila euro - Colpo grosso degli scippatori in centro a Milano, dove a un uomo che si trovava in città per affari è stato portato via un Richard Mille del valore di 300 mila euro.

Scontri Milano, divieto accesso a stazione e bar a indagata - Non potrà frequentare per 2 anni né "stazionare" vicino a ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e locali presenti in più zone di Milano e per un anno non potrà accedere alla stazione Centr ...