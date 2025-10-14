Depurazione e riuso delle acque accordo tra Regione e commissario | iter più rapidi per i lavori

Tempi dimezzati per i pareri e i nulla osta legati ai lavori di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane. È quanto prevede il protocollo d’intesa firmato oggi a Palermo tra il commissario straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue Fabio Fatuzzo e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

